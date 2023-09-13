Игрок сборной России Вахания признался, что мог перейти в «Кубань» в прошлом году 

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал о своём несостоявшемся переходе в краснодарскую «Кубань».

«В «Кубань» я должен был переходить примерно год назад. Приехал к ним на сборы, должен был подписывать контракт. Но в итоге так всё сложилось, что новый спонсор не зашёл к ним в клуб. Поэтому они не смогли выкупить меня у «Зенита». Тогда я вернулся в Питер и продолжил играть за «Зенит-2». Получается, мог бы сейчас играть не в РПЛ и сборной России, а в «Кубани». Значит, всё сложилось даже лучше, чем могло быть. Рад, что так получилось», — приводит слова 22-летнего игрока «РБ Спорт».

Вахания присоединился к «Ростову» на правах свободного агента в июле 2023 года. В текущем сезоне за команду Валерия Карпина он сыграл семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 7 сентября он дебютировал в составе сборной России в матче с олимпийской национальной командой Египта (1:1).