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Шишкин оценил выступление «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2023/2024 

На перерыв игр сборных «быки» ушли лидерами национального первенства. 
13 сентября 2023 20:14
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал лидерство команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Долго ли «быки» будут лидировать в чемпионате? Всё будет зависеть от их состава. Если Кордоба не получит травму, как и Сперцян, то команда за двойку точно будет биться. Но для «Краснодара» это необычный опыт. Тут может сыграть психологический момент. Но я рад, что хоть кто-то составляет конкуренцию «Зениту», – приводит слова 36-летнего защитника «Евро-Футбол.Ру».

После семи проведённых матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков. 16 сентября подопечные Владимира Ивича отправятся в гости к «Ахмату».

источник: «Евро-футбол.ру»
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