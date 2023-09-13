Шишкин оценил выступление «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2023/2024 

Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал лидерство команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Долго ли «быки» будут лидировать в чемпионате? Всё будет зависеть от их состава. Если Кордоба не получит травму, как и Сперцян, то команда за двойку точно будет биться. Но для «Краснодара» это необычный опыт. Тут может сыграть психологический момент. Но я рад, что хоть кто-то составляет конкуренцию «Зениту», – приводит слова 36-летнего защитника «Евро-Футбол.Ру».

После семи проведённых матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков. 16 сентября подопечные Владимира Ивича отправятся в гости к «Ахмату».