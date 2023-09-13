Пиняев сможет сыграть в матче с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев сможет сыграть в матче восьмого тура РПЛ с «Оренбургом», несмотря на травму, полученную в игре за национальную команду России с олимпийской сборной Египта (1:2). Об этом сообщает «Матч ТВ».

18-летний футболист из-за повреждения не смог доиграть матч с египтянами до конца и был заменён.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» состоится 17 сентября на домашней арене столичного клуба.

После семи туров москвичи с 12 очками занимают в турнирной таблице шестое место, оренбуржцы с пятью баллами располагаются на 14-й строчке.