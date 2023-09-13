Булыкин заявил, что для развития российского футбола нужно изменить подход к зарплатам

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что необходимо сделать, чтоб российские футболисты начали прогрессировать.

«Просто сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Тогда футболисты будут мотивированы, чтобы зарабатывать на победах, на кубках. И будут мотивированы, чтобы уехать и там зарабатывать больше. И все будут в плюсе, даже государство, которое тратит деньги на спорт», - приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча: сыграла вничью с Катаром (1:1), а также разошлась миром (1:1), а потом проиграла олимпийской команде Египта (1:2).

В матчах с египтянами сборная России выпускала футболистов возраста, соответствующего сопернику.