«Войводина» отказала «Рубину» в трансфере нападающего Чумича

Сербская «Войводина» отказала казанскому «Рубину» в продаже нападающего и капитана команды Николы Чумича. Об этом сообщил президент «Войводины» Драголюб Збилич.

По информации СМИ, российский клуб предлагал за 24-летнего футболиста 1,5 млн евро.

«Единогласным решением совета директоров предложение российской команды было отклонено», – цитирует Збилича Sportski žurnal.

Чумич перешел в «Войводину» из греческого «Олимпиакоса» в сентябре 2022 года. Всего в составе сербской команды он провёл 41 матч и отметился 16 голами и семью результативными передачами.