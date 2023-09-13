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«Войводина» отказала «Рубину» в трансфере нападающего Чумича

Казанцы предлагали за игрока 1,5 млн евро.
13 сентября 2023 20:39
автор: Денис Владимиров

Сербская «Войводина» отказала казанскому «Рубину» в продаже нападающего и капитана команды Николы Чумича. Об этом сообщил президент «Войводины» Драголюб Збилич.

По информации СМИ, российский клуб предлагал за 24-летнего футболиста 1,5 млн евро.

«Единогласным решением совета директоров предложение российской команды было отклонено», – цитирует Збилича Sportski žurnal.

Чумич перешел в «Войводину» из греческого «Олимпиакоса» в сентябре 2022 года. Всего в составе сербской команды он провёл 41 матч и отметился 16 голами и семью результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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