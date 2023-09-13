Игрок «Ноттингем Форест» получил условную дисквалификацию на пять месяцев за участия в ставках

Защитник «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло получил пятимесячную условную дисквалификацию за ставки на спорт в букмекерских конторах по решению футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает ВВС.

Как утверждает источник, 375 нарушений со стороны 28-летнего игрока были выявлены в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года в то время, когда он принадлежал «Норвич Сити» и играл в составе «Суиндона», «Ротерхэма», «Питерборо» и «Сканторп» на правах аренды.

Сообщается, что отстранение защитника от выступлений будет активировано в том случае, если он снова нарушит правила о ставках до лета 2025 года.

Тоффоло присоединился к «Ноттингем Форест» с июля 2022 года. В сезоне-2023/2024 за красных он сыграл один матч и не отличился результативными действиями.