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Лунёв вошёл в заявку «Карабаха» на Лигу Европы

Российский голкипер сыграет против бывшей команды.
13 сентября 2023 20:50
автор: Денис Владимиров

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв вошёл в заявку команды на Лигу Европы.

31-летний россиянин значится в составе команды на официальном сайте УЕФА под 99-м номером.

Лунёв перешёл в «Карабах» в середине августа на правах свободного агента. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. В соглашении есть опция продления ещё на один сезон.

По итогам жеребьёвки «Карабах» попал в группу H Лиги Европы, где его соперниками станут шведский «Хеккен», немецкий «Байер» и норвежский «Мольде».

источник: UEFA (УЕФА)
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