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«Либо он, либо я». Каррера потребовал, чтобы Глушакова не было в матче легенд памяти Цымбаларя

Игрок пропустил встречу.
13 сентября 2023 20:57
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков не сыграл в матче легенд, посвящённом памяти Ильи Цымбаларя, из-за требования тренера Массимо Карреры.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Каррера был тренером сборной мира в игре памяти Цымбаларя. Когда итальянец узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я».

Товарищеская встреча, посвящённая Илье Цымбаларю, состоялась в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с московской командой он выиграл чемпионат России в 2017 году. По окончании сезона-2022/2023 полузащитник покинул «Пари НН» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

источник: «Спорт-Экспресс»
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