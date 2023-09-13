Форвард «Акрона» Понсе объяснил, почему в России чувствует себя спокойнее, чем в родной стране 

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе признался, что жизнь в России проходит гораздо спокойнее, чем в Венесуэле.

«Я думаю, что в России сейчас намного спокойнее, чем в Венесуэле. Ты можешь спокойно гулять по улице, не опасаясь, что на тебя нападёт вор, украдёт твой бумажник или телефон. В Венесуэле такого спокойствия у тебя нет, потому что подобные ситуации происходят часто. Ты можешь выйти на улицу с сумкой, а вернуться без неё», — приводит слова 26-летнего футболиста Metaratings.ru.

Понсе перешёл в «Акрон» на правах свободного агента в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за тольяттинский клуб он сыграл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.