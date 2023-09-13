ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Григорян: я абсолютно не зациклен на идее где-то работать

Ранее тренер покинул «Кубань».
13 сентября 2023 21:05
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян ответил на вопрос о планах на будущее.

«Моё будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо – работаю. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я знаю, что буду работать. А где – понятия не имею», – приводит слова Григоряна Sport24.

Григорян покинул «Кубань» 11 сентября. Он возглавлял команду с мая 2023 года. Новым главным тренером краснодарского клуба стал Вадим Евсеев, который ранее был уволен из воронежского «Факела».

После девяти туров в нынешнем сезоне Первой лиги «Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.

источник: Sport24
Семак заявил, что Изидор усилит атаку «Зенита»
Француз поменял Москву на Петербург.
13.09.2023 22:11
Футбол
автор: Денис Владимиров
Балахнин дал оценку трём товарищеским матчам сборной России 
В сентябре подопечные Валерия Карпина провели три контрольные игры.
13.09.2023 22:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Массимо Франки заявил, что Миранчук ничем не выделяется на фоне других игроков серии А
Футболист ранее вошёл в заявку на Лигу Европы.
13.09.2023 22:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арис» официально объявил об аренде Кокорина
Россиянин вернулся на Кипр.
13.09.2023 21:58
Футбол
автор: Денис Владимиров
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
Игра РПЛ состоится 15 сентября.
13.09.2023 21:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вахания рассказал, кто из состава «Ростова» мог бы конкурировать с бразильцами «Зенита»
Игрок сборной России назвал три фамилии партнёров по команде. 
13.09.2023 21:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рахимов поддержал совет Карпина российским футболистам уезжать в Европу
Ранее наставник сборной призвал игроков не стесняться и уезжать.
13.09.2023 21:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.