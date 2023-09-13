Александр Григорян: я абсолютно не зациклен на идее где-то работать

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян ответил на вопрос о планах на будущее.

«Моё будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо – работаю. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я знаю, что буду работать. А где – понятия не имею», – приводит слова Григоряна Sport24.

Григорян покинул «Кубань» 11 сентября. Он возглавлял команду с мая 2023 года. Новым главным тренером краснодарского клуба стал Вадим Евсеев, который ранее был уволен из воронежского «Факела».

После девяти туров в нынешнем сезоне Первой лиги «Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.