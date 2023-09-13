Зарема Салихова: респект Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать в европейские клубы.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – приводит слова Салиховой «РИА Новости».

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).