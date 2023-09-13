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Сын Александра Кокорина вошёл в систему «Ариса» 

Молодой игрок будет выступать за кипрскую команду возрастом до 7 лет. 
13 сентября 2023 21:24
автор: Глеб Шевяков

Майкл Кокорин, сын Александра Кокорина, стал одноклубником отца, заключив контракт с командой возрастом до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба «лёгкой бригады».

Клуб из Кипра выложил видео на котором семья в лице сына и отца появляется в форме команды из Лимасола. Ролик сопровождается фразой: «У каждого свой герой. Время быть вместе с «Арисом». Согласно комментарию 32-летнего футболиста, стороны заключили трудовое соглашение на пять лет.

Права на Кокорина-старшего принадлежат итальянской «Фиорентине». В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. 5 сентября он снова присоединился к команде Алексея Шпилевского.

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