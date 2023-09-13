Сын Александра Кокорина вошёл в систему «Ариса» 

Майкл Кокорин, сын Александра Кокорина, стал одноклубником отца, заключив контракт с командой возрастом до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба «лёгкой бригады».

Клуб из Кипра выложил видео на котором семья в лице сына и отца появляется в форме команды из Лимасола. Ролик сопровождается фразой: «У каждого свой герой. Время быть вместе с «Арисом». Согласно комментарию 32-летнего футболиста, стороны заключили трудовое соглашение на пять лет.

Права на Кокорина-старшего принадлежат итальянской «Фиорентине». В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. 5 сентября он снова присоединился к команде Алексея Шпилевского.