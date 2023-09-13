Рахимов поддержал совет Карпина российским футболистам уезжать в Европу

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поддержал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать в европейские чемпионаты.

«Если появляется интерес к игрокам из английских клубов, к бельгийским игрокам, нидерландским игрокам, все уезжают, все пробуют, все выбирают команды, где может быть и класс выше, и уровень, где он может расти. Это не минус, это плюс и для клубов. Я считаю, за такие фразы не нужно цепляться и нужно глубже анализировать. Для футболиста постоянный прогресс и рост — это хорошо.

И мы сейчас лишены еврокубков, у нас нет конкуренции с командами, которые на самом высоком уровне. А ведь только такие матчи заставляют играть на своём пределе и этот предел развивать», — приводит «РИА Новости» слова Рахимова.

Напомним, ранее наставник российской национальной команды Валерий Карпин заявил, что игрокам из России необходимо менять клубную прописку и переходить в команды из зарубежных лиг, чтобы развиваться.