Вахания рассказал, кто из состава «Ростова» мог бы конкурировать с бразильцами «Зенита»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высоко оценил уровень трёх своих одноклубников и заявил, что они были бы способны составить конкуренцию бразильским футболистам «Зенита».

«В бытовом плане Глебов, Комличенко и Осипенко не помогали осваиваться в «Ростове». Но как сокомандники на футбольном поле они много подсказывают. Их мастерство на поле сразу видно, это топовый уровень, лидеры команды, крутые футболисты. Все эти футболисты могли бы как минимум составить конкуренцию бразильцам в «Зените», — приводит слова 22-летнего футболиста «РБ Спорт».

Комличенко, Осипенко и Глебов на протяжении нескольких лет выступают за «Ростов» и являются ключевыми фигурами команды. Также они регулярно получают вызов в сборную России.

Вахания присоединился к команде Валерия Карпина в июле 2023 года, а 7 сентября дебютировал за российскую сборную.