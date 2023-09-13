Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что полузащитники Даниил Фомин и Лука Гагнидзе не помогут бело-голубым в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН», сообщает Александр Боярский в телеграм-канале.

Также Личка подтвердил, что защитник Фабиан Бальбуэна и хавбек Хорхе Карраскаль не будут готовы к игре из-за позднего возвращения из сборной.

Матч «Динамо» - «Пари НН» пройдёт 15 августа и откроет 8-й тур чемпионата России.

Бело-голубые делят по очкам (14) второе место с «Зенитом», и «Крыльями Советов», нижегородцы с 10 очками разделят восьмое место с «Ахматом» и «Спартаком».