«Арис» официально объявил об аренде Кокорина

Кипрский «Арис» официально объявил о возвращении в клуб российского нападающего Александра Кокорина.

«У каждого свои герои! Время быть вместе с «Арисом»! Официально, добро пожаловать обратно!», — говорится в сообщении пресс-службы команды в социальных сетях.

Ранее итальянская «Фиорентина», которая обладает правами на Кокорина, объявила об аренде футболиста в «Арис» до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе команды он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами.