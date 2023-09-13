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«Арис» официально объявил об аренде Кокорина

Россиянин вернулся на Кипр.
13 сентября 2023 21:58
автор: Денис Владимиров

Кипрский «Арис» официально объявил о возвращении в клуб российского нападающего Александра Кокорина.

«У каждого свои герои! Время быть вместе с «Арисом»! Официально, добро пожаловать обратно!», — говорится в сообщении пресс-службы команды в социальных сетях.

Ранее итальянская «Фиорентина», которая обладает правами на Кокорина, объявила об аренде футболиста в «Арис» до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе команды он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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