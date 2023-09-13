Массимо Франки заявил, что Миранчук ничем не выделяется на фоне других игроков серии А

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Вряд ли в этом сезоне Миранчук чем-то удивит и заставит Гасперини ставить его в стартовый состав. У Алексея было достаточно времени, чтобы проявить себя. Проблема в том, что он ничем не выделяется на фоне других игроков серии А», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.

Минувший сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино». В составе туринцев футболист провёл 31 матч, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

Ранее Миранчук вошёл в заявку итальянской «Аталанты» на Лигу Европы.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек не сыграл в составе бергамасков ни одного матча.