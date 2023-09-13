ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Балахнин дал оценку трём товарищеским матчам сборной России 

В сентябре подопечные Валерия Карпина провели три контрольные игры.
13 сентября 2023 22:07
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Ростова» и «Сибири» Сергей Балахнин оценил результаты трёх товарищеских матчей с участием сборной России.

«Меня удивило, почему Карпин не стал играть первый матч с Египтом основным составом. Получилось бы, что основные футболисты провели бы две встречи, попытались бы сыграться. Всё-таки год не выступали вместе. А второй матч дали бы сыграть молодёжи. Это было бы правильно. И с Катаром мы сыграли бы легче. А так все три матча получились неудовлетворительными. Они даже были похожи — бурное начало и потом сдувание нашей сборной», — приводит слова 63-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

В текущем месяце сборная России дважды провела товарищеские игры с олимпийской сборной Египта. Первая встреча завершилась вничью (1:1), а во втором матче российские футболисты потерпели поражение (1:2). Позже основная команда Валерия Карпина сыграла против сборной Катара и снова не смогла одержать победу (1:1).

источник: «Евро-футбол.ру»
Семак заявил, что Изидор усилит атаку «Зенита»
Француз поменял Москву на Петербург.
13.09.2023 22:11
Футбол
автор: Денис Владимиров
Массимо Франки заявил, что Миранчук ничем не выделяется на фоне других игроков серии А
Футболист ранее вошёл в заявку на Лигу Европы.
13.09.2023 22:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арис» официально объявил об аренде Кокорина
Россиянин вернулся на Кипр.
13.09.2023 21:58
Футбол
автор: Денис Владимиров
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
Игра РПЛ состоится 15 сентября.
13.09.2023 21:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вахания рассказал, кто из состава «Ростова» мог бы конкурировать с бразильцами «Зенита»
Игрок сборной России назвал три фамилии партнёров по команде. 
13.09.2023 21:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рахимов поддержал совет Карпина российским футболистам уезжать в Европу
Ранее наставник сборной призвал игроков не стесняться и уезжать.
13.09.2023 21:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.