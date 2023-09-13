Балахнин дал оценку трём товарищеским матчам сборной России 

Бывший главный тренер «Ростова» и «Сибири» Сергей Балахнин оценил результаты трёх товарищеских матчей с участием сборной России.

«Меня удивило, почему Карпин не стал играть первый матч с Египтом основным составом. Получилось бы, что основные футболисты провели бы две встречи, попытались бы сыграться. Всё-таки год не выступали вместе. А второй матч дали бы сыграть молодёжи. Это было бы правильно. И с Катаром мы сыграли бы легче. А так все три матча получились неудовлетворительными. Они даже были похожи — бурное начало и потом сдувание нашей сборной», — приводит слова 63-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

В текущем месяце сборная России дважды провела товарищеские игры с олимпийской сборной Египта. Первая встреча завершилась вничью (1:1), а во втором матче российские футболисты потерпели поражение (1:2). Позже основная команда Валерия Карпина сыграла против сборной Катара и снова не смогла одержать победу (1:1).