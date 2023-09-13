Семак заявил, что Изидор усилит атаку «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание клубом французского нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

23-летний футболист будет выступать за петербуржцев на правах аренды до конца сезона-2023/24, после чего сине-бело-голубые выкупят игрока.

«Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», – цитирует Семака Telegram-канал «СБГ Мысли Вслух».

Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.