ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семак заявил, что Изидор усилит атаку «Зенита»

Француз поменял Москву на Петербург.
13 сентября 2023 22:11
автор: Денис Владимиров

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание клубом французского нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

23-летний футболист будет выступать за петербуржцев на правах аренды до конца сезона-2023/24, после чего сине-бело-голубые выкупят игрока.

«Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. Нельзя сказать, что Изидор – замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», – цитирует Семака Telegram-канал «СБГ Мысли Вслух».

Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
Балахнин дал оценку трём товарищеским матчам сборной России 
В сентябре подопечные Валерия Карпина провели три контрольные игры.
13.09.2023 22:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Массимо Франки заявил, что Миранчук ничем не выделяется на фоне других игроков серии А
Футболист ранее вошёл в заявку на Лигу Европы.
13.09.2023 22:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арис» официально объявил об аренде Кокорина
Россиянин вернулся на Кипр.
13.09.2023 21:58
Футбол
автор: Денис Владимиров
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
Игра РПЛ состоится 15 сентября.
13.09.2023 21:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вахания рассказал, кто из состава «Ростова» мог бы конкурировать с бразильцами «Зенита»
Игрок сборной России назвал три фамилии партнёров по команде. 
13.09.2023 21:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рахимов поддержал совет Карпина российским футболистам уезжать в Европу
Ранее наставник сборной призвал игроков не стесняться и уезжать.
13.09.2023 21:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.