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Наумов сомневается, что переход в «Зенит» пойдёт на пользу Изидору 

Питерский клуб арендовал французского игрока у «Локомотива» 9 сентября. 
13 сентября 2023 22:36
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил переход нападающего московского клуба Вильсона Изидора в «Зенит».

В субботу, 9 сентября, сине-бело-голубые взяли 23-летнего форварда в аренду у железнодорожников с обязательным правом выкупа.

«Переход Изидора в «Зенит» — потеря для «Локомотива». Вильсон хочет играть, он умеет это делать, главное — желание. К сожалению, он не всегда проявлял это желание, поэтому проводил некоторые матчи блёкло. Но когда он выходит с желанием, тогда это сильный игрок. Но я не думаю, что для Изидора хорош трансфер именно в «Зенит». Мне кажется, что в петербургской команде он не будет иметь достаточно игровой практики. Ему тяжело там будет выиграть конкуренцию», — приводит слова 70-летнего функционера Metaratings.ru.

«Локомотив» приобрёл Изидора у «Монако» в январе прошлого года. В сезоне-2023/2024 за столичную команду он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

источник: Metaratings.ru
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