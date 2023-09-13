«Привлечь к ответственности». Карпина назвали предателем из-за совета футболистам уезжать в Европу

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал главного тренера национальной команды России Валерия Карпина, посоветовавшего футболистам уезжать в Европу при первой возможности.

Подобный совет Карпин дал после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Карпин — предатель Родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство Родины», — приводит «Матч ТВ» слова Пономарёва.

Ранее национальная команда России провела два матча с олимпийской сборной Египта, один из которых проиграла (1:2), а второй закончился ничьей (1:1).