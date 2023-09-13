«Лион» предложил Фабио Гроссо стать главным тренером команды

Французский «Лион» предложил итальянскому специалисту Фабио Гроссо стать главным тренером команды, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство «Лиона» предложило 45-летнему итальянцу заключить контракт до 2025 года. Отмечается, что стороны находятся в процессе переговоров.

Последним клубом Гроссо стал «Фрозиноне», который он покинул летом 2023 года. Ранее он возглавлял итальянские «Бари», «Верону», «Брешию» и швейцарский «Сьон».

11 сентября с поста главного тренера «Лиона» был уволен француз Лоран Блан.