ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дьяков считает, что уровень футбола в России сильно упал

Сборной не удалось выиграть ни один из трёх товарищеских матчей на Ближнем Востоке.
13 сентября 2023 22:48
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков высказался об уровне российского футбола.

«Кто сказал, что наши игроки выше классом, чем Катар? С чего вдруг? Счёт 1:1... А наши футболисты выше классом, чем олимпийская сборная Египта? У нас слишком завышенные ожидания от уровня футбола в стране. Непонятно, почему мы сами себя вознесли и решили, что у нас очень сильные футболисты, очень сильная сборная, но надо трезво оценивать ситуацию нынешнюю. Уровень футбола в России упал. Сильная сборная и клубы у нас были в 2010-х, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, а сборная занимала третье место на чемпионате Европы — 2008. Тогда был топ-уровень. Сейчас мы сами себя завысили», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сборная России не смогла переиграть Катар в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая победой египтян.

источник: «Евро-футбол.ру»
Каррера опроверг слухи о том, что он был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя 
Ретро-игра прошла в субботу, 9 сентября, в Москве. 
13.09.2023 23:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны два кандидата на пост главного тренера сборной Германии
Команде в 2024 году играть на домашнем Евро.
13.09.2023 23:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP
Россиянин пока пятый в чемпионской гонке.
13.09.2023 23:06
Футбол
автор: Денис Владимиров
Глушаков отреагировал на новость о том, что он не cыграл в матче памяти Цымбаларя из-за Карреры
Ранее сообщалось, что итальянец поставил ультиматум перед организаторами встречи. 
13.09.2023 23:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Шишкин оценил шансы «Спартака» на титул в РПЛ
Сейчас столичный клуб идёт на девятом месте в турнирной таблице.
13.09.2023 22:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Лион» предложил Фабио Гроссо стать главным тренером команды
Итальянец может сменить в клубе Лорана Блана.
13.09.2023 22:40
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.