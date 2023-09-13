Дьяков считает, что уровень футбола в России сильно упал

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков высказался об уровне российского футбола.

«Кто сказал, что наши игроки выше классом, чем Катар? С чего вдруг? Счёт 1:1... А наши футболисты выше классом, чем олимпийская сборная Египта? У нас слишком завышенные ожидания от уровня футбола в стране. Непонятно, почему мы сами себя вознесли и решили, что у нас очень сильные футболисты, очень сильная сборная, но надо трезво оценивать ситуацию нынешнюю. Уровень футбола в России упал. Сильная сборная и клубы у нас были в 2010-х, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, а сборная занимала третье место на чемпионате Европы — 2008. Тогда был топ-уровень. Сейчас мы сами себя завысили», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сборная России не смогла переиграть Катар в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая — победой египтян.