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Глушаков отреагировал на новость о том, что он не cыграл в матче памяти Цымбаларя из-за Карреры

Ранее сообщалось, что итальянец поставил ультиматум перед организаторами встречи. 
13 сентября 2023 23:05
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о новости по поводу того, что он не стал участником матча легенд московского клуба и сборной мира, который был посвящён памяти Ильи Цымбаларя, из-за требования тренера Массимо Карреры.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист, выступивший в качестве наставника сборной мира в прошедшей игре, заявил организаторам: «Либо он, либо я», узнав, что в матче может принять участие Глушаков.

«Спрашивайте у того, кто опубликовал эту информацию. Я не в курсе», — приводит слова 36-летнего футболиста Sport24.ru.

Товарищеская встреча, посвящённая Илье Цымбаларю, состоялась в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 по 2019 год. Вместе с московской командой он выиграл чемпионат России в 2017 году. По окончании сезона-2022/2023 полузащитник покинул «Пари НН» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

источник: Sport24.ru
Каррера опроверг слухи о том, что он был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя 
Ретро-игра прошла в субботу, 9 сентября, в Москве. 
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