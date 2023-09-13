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Стали известны два кандидата на пост главного тренера сборной Германии

Команде в 2024 году играть на домашнем Евро.
13 сентября 2023 23:29
автор: Максим Скороходов

Руди Феллер, возглавивший сборную Германии на товарищеский матч против Франции (2:1), не является кандидатом на пост главного тренера бундестим, сообщает Кристиан Фальк.

По его данным, главным фаворитом Немецкого футбольного союза является экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн, также в списке кандидатов находится бывший тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал.

Ханс-Дитер Флика отправили в отставку 10 сентября. Днем ранее национальная сборная Германии разгромно проиграла Японии со счетом 1:4. До победы над Францией немцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

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