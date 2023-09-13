Каррера опроверг слухи о том, что он был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя 

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением по поводу новости о том, что он выступил против участия хавбека Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя между легендами московской команды и сборной мира.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист, представленный в роли наставника сборной мира в прошедшей игре, заявил организаторам: «Либо он, либо я», узнав, что в матче может сыграть 36-летний футболист.

«Я не организатор матча. Такого не было, это неправда, о чём вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды», – приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Товарищеская встреча, посвящённая Илье Цымбаларю, состоялась в субботу, 9 сентября, в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу ветеранов красно-белых.

Каррера работал в качестве главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России. Его последним местом работы был «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.