Гвардиола вернулся к тренерской деятельности в «Манчестер Сити» после операции на спине 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся на базу английского клуба после восстановления в результате перенесённой операции на спине. Об этом сообщает пресс-служба небесно-голубых.

В прошлом месяца 52-летний специалист почувствовал дискомфорт в области спины, поэтому прилетел в Барселону, где был прооперирован. По этом причине испанец пропустил матчи «горожан» в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэмом» (5:1). На этом отрезке исполнял обязанности наставника его ассистент Хуанма Лилло.

Таким образом, Гвардиола будет руководить командой в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Игра состоится в Лондоне, в субботу, 16 сентября.

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны.