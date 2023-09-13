ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гвардиола вернулся к тренерской деятельности в «Манчестер Сити» после операции на спине 

В августе испанский специалист был прооперирован в Барселоне. 
Гвардиола вернулся к тренерской деятельности в «Манчестер Сити» после операции на спине 
13 сентября 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вернулся на базу английского клуба после восстановления в результате перенесённой операции на спине. Об этом сообщает пресс-служба небесно-голубых.

В прошлом месяца 52-летний специалист почувствовал дискомфорт в области спины, поэтому прилетел в Барселону, где был прооперирован. По этом причине испанец пропустил матчи «горожан» в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэмом» (5:1). На этом отрезке исполнял обязанности наставника его ассистент Хуанма Лилло.

Таким образом, Гвардиола будет руководить командой в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Игра состоится в Лондоне, в субботу, 16 сентября.

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны.

источник: ФК «Манчестер Сити»
Валерий Кечинов: наш чемпионат деградирует, нужно думать об уходе в Азию
Валерий Кечинов: наш чемпионат деградирует, нужно думать об уходе в Азию
Сборная не выиграла ни один из трёх товарищеских матчей.
13.09.2023 23:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Радченко считает, что Карпин должен сделать выводы из неудачных результатов товарищеских матчей
Сборная дважды сыграла вничью и один матч проиграла.
13.09.2023 23:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Каррера опроверг слухи о том, что он был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя 
Ретроигра прошла в субботу, 9 сентября, в Москве. 
13.09.2023 23:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны два кандидата на пост главного тренера сборной Германии
Команде в 2024 году играть на домашнем Евро.
13.09.2023 23:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP
Россиянин пока пятый в чемпионской гонке.
13.09.2023 23:06
Футбол
автор: Денис Владимиров
Глушаков отреагировал на новость о том, что он не cыграл в матче памяти Цымбаларя из-за Карреры
Ранее сообщалось, что итальянец поставил ультиматум перед организаторами встречи. 
13.09.2023 23:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.