ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Валерий Кечинов: наш чемпионат деградирует, нужно думать об уходе в Азию

Сборная не выиграла ни один из трёх товарищеских матчей.
Валерий Кечинов: наш чемпионат деградирует, нужно думать об уходе в Азию
13 сентября 2023 23:54
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатский регион.

«Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нём футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ.

Азия? Думать об этом в любом случае надо. Сейчас нет понимания, когда мы вернёмся в УЕФА. Потому что без официальных международных игр мы не будем расти, будем видеть то, что происходит сейчас. И если есть понимание, что в ближайшие десять лет нам в Европе ничего не светит, надо серьёзно думать об уходе в Азию», - приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая - победой египтян.

источник: «РБ-Спорт»
Гвардиола вернулся к тренерской деятельности в «Манчестер Сити» после операции на спине 
Гвардиола вернулся к тренерской деятельности в «Манчестер Сити» после операции на спине 
В августе испанский специалист был прооперирован в Барселоне. 
13.09.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Радченко считает, что Карпин должен сделать выводы из неудачных результатов товарищеских матчей
Сборная дважды сыграла вничью и один матч проиграла.
13.09.2023 23:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Каррера опроверг слухи о том, что он был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя 
Ретроигра прошла в субботу, 9 сентября, в Москве. 
13.09.2023 23:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны два кандидата на пост главного тренера сборной Германии
Команде в 2024 году играть на домашнем Евро.
13.09.2023 23:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP
Россиянин пока пятый в чемпионской гонке.
13.09.2023 23:06
Футбол
автор: Денис Владимиров
Глушаков отреагировал на новость о том, что он не cыграл в матче памяти Цымбаларя из-за Карреры
Ранее сообщалось, что итальянец поставил ультиматум перед организаторами встречи. 
13.09.2023 23:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.