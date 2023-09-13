Валерий Кечинов: наш чемпионат деградирует, нужно думать об уходе в Азию

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатский регион.

«Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нём футболисты не растут. Карпин именно это и хотел сказать. Наш чемпионат — слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ.

Азия? Думать об этом в любом случае надо. Сейчас нет понимания, когда мы вернёмся в УЕФА. Потому что без официальных международных игр мы не будем расти, будем видеть то, что происходит сейчас. И если есть понимание, что в ближайшие десять лет нам в Европе ничего не светит, надо серьёзно думать об уходе в Азию», - приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая - победой египтян.