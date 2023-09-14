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Денис Бояринцев оценил перспективы выхода «Сокола» в РПЛ

Саратовский клуб идёт вторым в Первой лиге.
14 сентября 2023 08:14
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Денис Бояринцев, занимающий пост главного тренера саратовского «Сокола», прокомментировал шансы своей команды пробиться в элиту российского футбола по итогам сезона Первой лиги.

«Зачем строить далеко идущие планы? Наша задача — хорошо провести первую часть чемпионата. Обнадёживать себя мыслями об РПЛ пока не стоит. Наши задачи сейчас более приземлённые. Все-таки это команда-дебютант», — сказал Бояринцев в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, после стартовых девяти туров Первой лиги «Сокол» расположился на второй строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе. Первое место занимает «Алания» с 20 баллами.

источник: Чемпионат.com
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