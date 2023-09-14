Мбаппе эмоционально прокомментировал переход Верратти из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал в своих соцсетях пост, посвященный своему экс-одноклубнику Марко Верратти, который перешёл в катарский «Аль-Араби».

«Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в своих соцсетях.

Напомним, Верратти играл в составе «ПСЖ» с 2012 года. Всего за красно-синих хавбек провёл 416 матчей, отметился 11 забитыми мячами и отдал 61 результативную передачу. Он является девятикратным чемпионом Франции и шестикратным обладателем Кубка страны.

Ранее появилась информация, что сумма сделки по 30-летнему Верратти составит 50 миллионов евро, а итальянский футболист подпишет контракт с новым клубом на три года и будет получать 30 миллионов евро за один сезон.