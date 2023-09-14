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Эмблемы двух клубов из России вошли в сотню лучших по версии FourFourTwo

РПЛ продолжает быть интересна и за границей.
14 сентября 2023 08:43
автор: Виталий Стопин

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинга ста лучших эмблем мирового футбола. В него вошли два представителя России.

В рейтинг были включены эмблемы ЦСКА и «Зенита». На сайте FourFourTwo логотип армейцев отмечен следующими словами:

«Эмблема ЦСКА с использованием букв кириллического алфавита и квадратным видом была введена в 2003 году, после чего через пять лет она была обновлена, став больше, жирнее и ярче.

ЦСКА начинал свою историю как армейская команда с типично сдержанным логотипом, но в 1923 году на их эмблеме появилась красная звезда. С годами логотип ЦСКА развивался, в него добавляли новые элементы и со временем он становился всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой».

Эмблема «Зенита» получила следующую характеристику:

«Читаешь и ищешь слово «Зенит», но оно так и не появляется. Это «3», а это «H»? Лично нам потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это всё написано не тем алфавитом, к которому мы привыкли и который любим. Но мы сразу же узнаём хороший дизайн, когда видим эмблему клуба из Санкт-Петербурга».

Примечательно, что рейтинг опубликован в алфавитном порядке, поэтому команды не получили порядковых номеров.

источник: FourFourTwo
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