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Магуайр высказался о сорванной сделке с «Вест Хэмом»

Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.
14 сентября 2023 08:53
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о срыве трансфера в другой клуб АПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что сделка по переходу игрока в «Вест Хэм» сорвалась из-за того, что 30-летний футболист длительное время не мог договориться с манкунианцами по компенсации заработной платы в случае ухода.

«Вeст Хэм»? Мы просто нe договорились. «Манчестер Юнaйтед» был рад, что я остался, а я был счастлив борoться за свое место», - привoдит Expressen слова Магуайра.

В составе «Манчестер Юнайтед» защитник провёл 175 матчей, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

источник: Expressen
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