ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер «Химок» Талалаев ответил Владимиру Быстрову, назвавшему его плаксой

Команда выступает в Первой лиге.
14 сентября 2023 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил экс-игроку сборной России Владимиру Быстрову.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» назвал специалиста плаксой после его критики в адрес главного судьи матча прошлого сезона с «Динамо» (0:1) Сергея Карасева. 

«У нaс не было никакой войны. Он коммeнтирует свое видение. С его колoкольни видно только вот так. А мы рaботаем потихонечку, делаем свое дeло. Когда спрашивают, иногда тоже что‑то комментируeм», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что после девяти туров «Химки» занимают седьмое место в таблице Первой Лиги, набрав 14 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Мне жаль Михаила, время для него тикает». Экс-игрок сборной Англии — о Мудрике
Мнение Глена Джонсона.
14.09.2023 10:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Черчесов высказался об увольнении из «Ференцвароша»
Один неудачный матч перечеркнул все предыдущие победы.
14.09.2023 10:07
Футбол
автор: Виталий Стопин
Евгений «Красава» Савин снова проходит проверку на дискредитацию ВС РФ
Евгений «Красава» Савин снова проходит проверку на дискредитацию ВС РФ
В феврале экс-футболиста уже привлекали по данной статье.
14.09.2023 09:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Магуайр высказался о сорванной сделке с «Вест Хэмом»
Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.
14.09.2023 08:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Эмблемы двух клубов из России вошли в сотню лучших по версии FourFourTwo
Эмблемы двух клубов из России вошли в сотню лучших по версии FourFourTwo
РПЛ продолжает быть интересна и за границей.
14.09.2023 08:43
Футбол
автор: Виталий Стопин
Мбаппе эмоционально прокомментировал переход Верратти из «ПСЖ» в «Аль-Араби»
Итальянец провёл в парижском клубе 11 лет.
14.09.2023 08:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.