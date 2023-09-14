Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил экс-игроку сборной России Владимиру Быстрову.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» назвал специалиста плаксой после его критики в адрес главного судьи матча прошлого сезона с «Динамо» (0:1) Сергея Карасева.

«У нaс не было никакой войны. Он коммeнтирует свое видение. С его колoкольни видно только вот так. А мы рaботаем потихонечку, делаем свое дeло. Когда спрашивают, иногда тоже что‑то комментируeм», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что после девяти туров «Химки» занимают седьмое место в таблице Первой Лиги, набрав 14 очков.