Евгений «Красава» Савин снова проходит проверку на дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 14 сентября, Telegram-канал Mash сообщил о том, что основателя футбольного клуба «Красава» Евгения Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ.

В апреле 2023 года экс-футболист дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором позволил себе лишние высказывания в адрес России и армии. За два месяца до этого его уже привлекали по той же статье и наказывали штрафом в 50 тысяч рублей.

В случае если Евгений Савин будет повторно обвинён по этой статье, на него будет заведено уголовное дело. Отмечается, что экс-футболисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, основатель футбольного клуба «Красава» покинул Россию сразу после начала СВО. На данный момент он проживает на Кипре.