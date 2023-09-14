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Евгений «Красава» Савин снова проходит проверку на дискредитацию ВС РФ

В феврале экс-футболиста уже привлекали по данной статье.
Евгений «Красава» Савин снова проходит проверку на дискредитацию ВС РФ
14 сентября 2023 09:11
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 14 сентября, Telegram-канал Mash сообщил о том, что основателя футбольного клуба «Красава» Евгения Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ.

В апреле 2023 года экс-футболист дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором позволил себе лишние высказывания в адрес России и армии. За два месяца до этого его уже привлекали по той же статье и наказывали штрафом в 50 тысяч рублей.

В случае если Евгений Савин будет повторно обвинён по этой статье, на него будет заведено уголовное дело. Отмечается, что экс-футболисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, основатель футбольного клуба «Красава» покинул Россию сразу после начала СВО. На данный момент он проживает на Кипре.

источник: Телеграм-канал Mash
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