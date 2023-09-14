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Черчесов высказался об увольнении из «Ференцвароша»

Один неудачный матч перечеркнул все предыдущие победы.
14 сентября 2023 10:07
автор: Виталий Стопин

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своем увольнении из «Ференцвароша».

«Историю с «Ференцварошем» оцениваю так же, как и два месяца назад: случился нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к разгромному поражению «Клаксвику» не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда была на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Интересно, что главным героем этой серии стал тот самый нападающий Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а сейчас его прорвало. Ещё добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что приобретает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», то этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А сейчас он является восходящей звездой венгерского футбола и без пяти минут игрок немецкой Бундеслиги, куда он переедет летом следующего года. Любопытно ещё, что его отец тоже выступал в Германии», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов с декабря 2021 по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош». Вместе с будапештским клубом он дважды становился чемпионом Венгрии, а также побеждал в Кубке страны. Российский специалист был уволен из «Фроди» после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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