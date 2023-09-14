«Мне жаль Михаила, время для него тикает». Экс-игрок сборной Англии — о Мудрике

Экс-футболист «Челси», «Ливерпуля» и английской сборной Глен Джонсон, выступавший на позиции защитника, поделился мнение о выступлениях украинского вингера Михаила Мудрика в АПЛ.

«Я верю, что время для него тикает, потому что все говорят о нём каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идёшь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конечном итоге я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро», — цитирует Джонсона Ggrecon.

Напомним, Михаил Мудрик стал игроком «Челси» в январе 2023 года. Украинец подписал контракт с лондонцами до 2031 года.