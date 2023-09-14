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«Зенит» объявил о трансфере Ярослава Михайлова и сразу же отдал его в аренду «Оренбургу»

Петербуржцы пристально следили за успехами своего воспитанника в Нижнем Новгороде.
14 сентября 2023 10:25
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба «Зенита» объявила о выкупе контракта полузащитника «Пари Нижнего Новгорода» Ярослава Михайлова. Примечательно, что сезон-2023/2024 20-летний россиянин проведёт на правах аренды в «Оренбурге».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Ярослава Михайлова с возвращением в родной клуб и желает ему удачи в нынешнем сезоне в составе «Оренбурга»!» — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Отдельно отмечается, что Михайлов заключил с сине-бело-голубыми четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.

Ярослав Михайлов — воспитанник «Зенита». В прошлом сезоне он провёл 23 матча за «Пари НН» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 800 тыс.

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