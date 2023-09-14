Быстров оценил перспективы Изидора в «Зените»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о шансах форварда Вильсона Изидора в клубе из Санкт‑Петербурга.

Напомним, что 9 сентября сине-бело-голубые объявил о переходе французского футболиста.

«Все будет зависеть от него. То, как он выходил на замену в «Локомотиве», обострял, забивал… «Зенит» — это не «Локомотив». Там Кассьерра, Сергеев и все. К тому же, Изидор может сыграть на краю, — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Изидор в аренде у » Зенита» до конца сезона, контракт содержит опцию обязательного выкупа.