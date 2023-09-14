Депутат Госдумы РФ Терюшков считает, что Карпин разваливает сборную России

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков раскритиковал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Напомним, что наставник национальной команды дал совет своим подопечным уезжать в европейские чемпионаты.

«РФС оказaл доверие эстонцу Карпину, приглaсив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся нa этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружeственные России страны, разваливает национaльную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игрокoв внутри команды и снижaет позитивный настрой в отношении отечественного футболa», — приводит «РБ-Спорт» слова Терюшкова.

В последнем товарищеском матче сборная России сыграла вничью (1:1) с командой Катара.