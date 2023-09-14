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Депутат Госдумы РФ Терюшков считает, что Карпин разваливает сборную России

Команда провела три товарищеских матча в сентябре.
Депутат Госдумы РФ Терюшков считает, что Карпин разваливает сборную России
14 сентября 2023 11:07
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков раскритиковал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Напомним, что наставник национальной команды дал совет своим подопечным уезжать в европейские чемпионаты.

«РФС оказaл доверие эстонцу Карпину, приглaсив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся нa этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружeственные России страны, разваливает национaльную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игрокoв внутри команды и снижaет позитивный настрой в отношении отечественного футболa», — приводит «РБ-Спорт» слова Терюшкова.

В последнем товарищеском матче сборная России сыграла вничью (1:1) с командой Катара.

источник: «РБ-Спорт»
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