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Президент «Пюника» заявил, что клубу предлагают переехать в Россию

Команда является самой титулованной в Армении.
14 сентября 2023 11:19
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Пюника» Артур Согомонян рассказал о том, как клуб отреагировал на запрет национальной федерации проводить домашние матчи в Ереване.

Федерация футбола Армении с 8 сентября в одностороннем порядке расторгла договор с «Пюником» на использование стадиона в Абовяне. В федерации также отказали клубу в предоставлении резервной арены в Армавире.

«Нас очень сильно поддерживают болельщики. Много слов поддержки в Армении и за её пределами. Некоторые предлагают помощь — иногда смешную. Предлагают переехать в другой чемпионат: в Грузию, в Россию. Но это, к сожалению, юридически невозможно. Надеюсь, что нам удастся победить. Мы обращаемся в ФИФА и УЕФА и будем обращаться», — приводит «Чемпионат» слова Согомоняна.

«Пюник» располагается на первом месте в таблице чемпионата Армении, набрав 14 очков.

источник: Чемпионат.com
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