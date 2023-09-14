Андрей Мостовой рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что вернётся к тренировкам в общей группе не раньше, чем через две недели.

«Надеюсь, две недели. Может, больше», — написал Мостовой в своем telegram-канале, отвечая на вопрос подписчика.

Напомним, полузащитник «Зенита» травмировался в первой половине встречи товарищеской игры против иранского «Сепахана». Матч закончился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:1.

Изначально сообщалось о возможном рецидиве травмы бедра, однако повреждение Мостового оказалось менее серьезным.