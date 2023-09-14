ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Мостовой рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Российский футболист травмировался в товарищеской игре.
14 сентября 2023 11:17
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что вернётся к тренировкам в общей группе не раньше, чем через две недели.

«Надеюсь, две недели. Может, больше», — написал Мостовой в своем telegram-канале, отвечая на вопрос подписчика.

Напомним, полузащитник «Зенита» травмировался в первой половине встречи товарищеской игры против иранского «Сепахана». Матч закончился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:1.

Изначально сообщалось о возможном рецидиве травмы бедра, однако повреждение Мостового оказалось менее серьезным.

источник: «Советский спорт»
Валерий Карпин: в матче с Катаром на поле вышли сильнейшие футболисты России
Это не помогло национальной команде увезти из Дохи победу.
14.09.2023 11:48
Футбол
Рылов откажется от участия в международных стартах, если нужно будет подписывать декларацию
Рылов откажется от участия в международных стартах, если нужно будет подписывать декларацию
Россияне не участвовали в ЧМ-2023 по водным видам спорта.
14.09.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Пюника» заявил, что клубу предлагают переехать в Россию
Команда является самой титулованной в Армении.
14.09.2023 11:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Депутат Госдумы РФ Терюшков считает, что Карпин разваливает сборную России
Депутат Госдумы РФ Терюшков считает, что Карпин разваливает сборную России
Команда провела три товарищеских матча в сентябре.
14.09.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Быстров оценил перспективы Изидора в «Зените»
Ранее футболист уезжал из России.
14.09.2023 10:49
Футбол
Защитник ЦСКА Егор Носков перешёл в ульяновскую «Волгу» на правах аренды
Срок – до конца текущего сезона.
14.09.2023 10:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.