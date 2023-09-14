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Рылов откажется от участия в международных стартах, если нужно будет подписывать декларацию

Россияне не участвовали в ЧМ-2023 по водным видам спорта.
Рылов откажется от участия в международных стартах, если нужно будет подписывать декларацию
14 сентября 2023 11:34
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, при каких условиях не будет выступать в международных стартах.

Ранее президент ВФП Владимир Сальников заявил, что одним из критериев допуска атлетов из РФ станет декларация. Ее содержание пока неизвестно.

«Вчера перечитывал рекомендации. По пальцам пересчитать, какие спортсмены могут подойти под их условия. Если надо будет, все поедут, но точно могу сказать за себя: если надо будет подписывать декларацию, то я буду отказываться», – приводит «Матч ТВ» слова Рылова.

Отметим, что МОК официально не приглашал Россию на ОИ-2024 в Париже.

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