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Валерий Карпин: в матче с Катаром на поле вышли сильнейшие футболисты России

Это не помогло национальной команде увезти из Дохи победу.
14 сентября 2023 11:48

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игроки, вышедшие на поле в товарищеском матче с Катаром (1:1) на данный момент являются сильнейшими в стране.

«Можно ли сказать, что стартовый состав на Катар – это сильнейшие футболисты России, за исключением травмированных и тех, кто не сумел приехать? Те 21 человек, что поехали в Катар, и те 11, что появились на поле в стартовом составе, мы считаем, что да», — заявил Карпин в очередном выпуске шоу на You-Tube-канале «Это футбол, брат!».

12 сентября сборная России в Дохе (Катар) сыграла в товарищеском матче с национальной командой Катара. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В этой матче в составе сборной России дебютировали пять футболистов — вратарь Илья Лантратов, защитники Сергей Волков и Дмитрий Скопинцев, а также полузащитники Артём Карпукас и Александр Юшин.

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