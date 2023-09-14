Валерий Карпин: в матче с Катаром на поле вышли сильнейшие футболисты России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игроки, вышедшие на поле в товарищеском матче с Катаром (1:1) на данный момент являются сильнейшими в стране.

«Можно ли сказать, что стартовый состав на Катар – это сильнейшие футболисты России, за исключением травмированных и тех, кто не сумел приехать? Те 21 человек, что поехали в Катар, и те 11, что появились на поле в стартовом составе, мы считаем, что да», — заявил Карпин в очередном выпуске шоу на You-Tube-канале «Это футбол, брат!».

12 сентября сборная России в Дохе (Катар) сыграла в товарищеском матче с национальной командой Катара. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В этой матче в составе сборной России дебютировали пять футболистов — вратарь Илья Лантратов, защитники Сергей Волков и Дмитрий Скопинцев, а также полузащитники Артём Карпукас и Александр Юшин.