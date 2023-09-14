Бывший генсек РФС Воробьев: экспертам надо пить боярышник перед игрой сборной России

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался относительно результата товарищеского матча сборных России и Катара.

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:1. Подопечные Валерия Карпина отыгрались на последней минуте.

«Думаю, что футбольным экспертам надо, если они смотрят подобный футбол, принимать перед игрой сборной боярышник. На его фоне и вкусе всё будет не так печально. А виски «Макаллан» и другой футбол оставьте для Линекера и других экспертов», — цитирует Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Клубы и сборные из России временно отстранены от официальных международных турниров по решению ФИФА и УЕФА..