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«У нас стоит задача выигрывать товарищеские матчи». Карпин – о сборной России

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от официальных соревнований.
14 сентября 2023 12:11
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды на товарищеские матчи.

«Задача выигрывать товарищеские матчи, безусловно, перед нами стоит. Если выходишь на поле, как может не стоять такая задача? Джикию мы поменяли во втором тайме, чтобы он не получил травму. Если бы это была официальная встреча, то Георгия не поменяли бы. Рисковать здоровьем игроков — такой задачи точно не стоит на данный момент», — заявил Карпин на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

В рамках сбора национальной команды России, который состоялся с 4 по 12 сентября, было проведено три товарищеских матча. Футболисты не старше 23 лет провели две игры против олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Основной состав России сыграл вничью в матче против Катара (1:1).

Напомним, с февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от официальных соревнований.

источник: «Советский спорт»
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