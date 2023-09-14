Кристиян Бистрович перешёл из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды

Сегодня, 14 сентября, официальный сайт ЦСКА объявил о переходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича в калининградскую «Балтику» на правах аренды до завершения текущего сезона.

В дальнейшем «балтийцы» могут выкупить 25-летнего футболиста за 750 тыс. евро.

Отмечается, что все расходы на зарплату Бистровича калининградский клуб берет на себя. в услугах 25-летнего игрока был лично заинтересован главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Бистрович присоединился к ЦСКА в начале 2018 года. Всего за московский клуб он отыграл 96 матчей, отличился восьмью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.