Валерий Карпин: Головин и Миранчук во всём отличаются от футболистов РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сравнил полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука с игроками, выступающими в РПЛ.

«В чём я вижу отличие Головина и Миранчука от футболистов, выступающих сейчас в чемпионате России? Во всём! В скорости принятия решений, исполнении. Головин, потренировавшись неделю в сборной, начинает принимать решения медленнее, потому что ему банально дают на это время», — рассказал Карпин в очередном выпуске шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Александр Головин стал игроком «Монако» в июле 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. В составе монегасков 27-летний россиянин всего провёл 179 матчей, забил 26 мячей и выполнил 33 результативные передачи. Его соглашение с клубом из Монте-Карло действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в € 28 млн.

В сезоне-2022/2023 Алексей Миранчук выступал в аренде в «Торино». На его счету оказалось 31 матч за «быков» во всех турнирах, четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в € 12 млн.