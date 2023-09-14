«Зенит» отзаявил Ерохина из РПЛ в последний день трансферного окна в России

Сегодня, 14 сентября, на официальном сайте РПЛ объявлено, что «Зенит» убрал своего полузащитника Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.

Ранее сине-бело-голубые отзаявляли только тех футболистов, которые в итоге покинули клуб. Отметим, что 14 сентября является последним днем трансферного окна в России.

Напомним, 33-летний российский полузащитник пять раз становился чемпионом России в составе «Зенита».

В текущем сезоне Александр Ерохин провёл семь матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.