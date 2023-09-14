Карпин не исключил, что через три месяца может уйти из сборной России и «Ростова»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин не стал исключать то, что через несколько месяцев он может прекратить работу в стране.

«Сложно представить, что я буду работать в России, а моя семья будет жить в Эстонии. Поэтому возможно, что через три месяца я скажу: «До свидания», — заявил Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Валерий Карпин родился в Нарве (Эстонская ССР). Сейчас в этом городе проживает его мама.

Со 4 по 12 сентября состоялся учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Под руководством Валерия Карпина занималась команда, разделённая на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная — сыграла вничью в выездной встрече со сборной Катара (1:1).