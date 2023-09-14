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Главный тренер «Пари НН» Юран выписан из больницы

Специалист возглавил нижегородский клуб в апреле прошлого года.
14 сентября 2023 14:12
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров «Пари НН» сообщил, что главного тренера клуба Сергея Юрана выписали из больницы.

Отметим, 8 сентября специалист был госпитализирован. В СМИ сообщалось, что Юрану провели операцию по удалению камней из почек.

«Сергeя Николаевича выписали из больницы. Сeйчас он на домашнем режиме. Врaчи сказали, что ему нельзя волноваться. Oни против, чтобы он зaвтра был на игре. Но окoнчательного решения мы нe приняли, поскольку всe мы знаем Сергея Никoлаевича. Он очeнь хочет быть с командoй на матче с «Динамo», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Дмитрия Кондратова.

После семи туров нынешнего сезона РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает 10-е место, набрав десять очков. Игра с «Динамо» состоится 15 сентября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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